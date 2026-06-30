sino AG | Rekord: 26,6 Mio Gewinn, Dividende 14,80 EUR – Prognose angehoben
Starkes Wachstum, Rekordergebnisse und höhere Prognosen: sino profitiert von der Trade‑Republic‑Transaktion und einem dynamischen Kerngeschäft.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernüberschuss 1. Halbjahr nach Steuern: 26,6 Mio. EUR (11,37 EUR je Aktie), geprägt durch Teilveräußerung von Trade‑Republic‑Anteilen.
- Starkes Kerngeschäft: abgewickelte Orders +92% auf 863.496, Provisionserträge +71% auf 7,16 Mio. EUR (Rekordniveau).
- Verbesserte operative Effizienz: Cost‑Income‑Ratio gesunken von 0,85 auf 0,69; bereinigtes Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit rund 2,2 Mio. EUR (Vorjahr 0,2 Mio.).
- Trade‑Republic‑Transaktion: erste Tranche ergab ca. 25,16 Mio. EUR nach Steuern (im HJ enthalten), zweite Tranche (28.05.2026) weitere ca. 13,31 Mio. EUR; gesamtergebnisbeitrag ~38,47 Mio. EUR; zugrunde liegende Bewertung 12,5 Mrd. EUR; sino‑Beteiligung weiterhin ~1,77% (fully diluted).
- Prognose angehoben für 2025/2026: operative Erträge 12,2–13,8 Mio. EUR (zuvor 11,1–13,4), Verwaltungsaufwendungen 8,7–9,4 Mio. EUR, operatives Ergebnis vor Steuern 3,4–4,6 Mio. EUR; erwarteter Konzernjahresüberschuss inkl. Trade‑Republic‑Effekten 40,8–41,6 Mio. EUR.
- Dividendenplanung: Vorstand will der Hauptversammlung eine Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie vorschlagen (Satzung sieht vor, Veräußerungsgewinne grundsätzlich zu ≥90% auszuschütten).
Der Kurs von sino lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 101,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 100,50EUR das entspricht einem Minus von -0,50 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
+2,00 %
-1,45 %
+11,84 %
+8,28 %
+275,00 %
+12,09 %
+152,48 %
+1.562,55 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte