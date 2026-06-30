Sauce Labs ist die erste spezialisierte Software-Qualitätsplattform, die die ISO 42001-Zertifizierung für verantwortungsvolle KI erhalten hat

Da KI zunehmend Entscheidungen übernimmt, die früher Ingenieuren vorbehalten waren, reiht sich die weltweit größte Cloud für kontinuierliches Testen in die kleine Gruppe von Unternehmen aller Branchen ein, die über eine unabhängige Zertifizierung für die verantwortungsvolle Steuerung von AI verfügen

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / Sauce Labs, die weltweit größte Cloud-Plattform für kontinuierliches Testen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001 erhalten hat – dem ersten internationalen Standard für das verantwortungsvolle Management künstlicher Intelligenz. Die Zertifizierung bezieht sich auf Sauce AI, einschließlich Sauce AI for Insights und Sauce AI for Test Authoring, und macht Sauce Labs zum ersten Unternehmen im Bereich Softwarequalität, das seine KI-Fähigkeiten unter ein vollständig zertifiziertes KI-Managementsystem stellt. Nur eine kleine Anzahl von Unternehmen weltweit, branchenunabhängig, hat diese Hürde genommen.

Software wird schneller geschrieben als jemals zuvor in der Geschichte, und KI trifft mittlerweile Qualitätsentscheidungen, die früher Ingenieuren vorbehalten waren. Dieser Wandel hat die Frage verändert, die Unternehmenskunden stellen. Es geht nicht mehr darum, ob ein Anbieter über KI verfügt. Es geht darum, ob unabhängig überprüft wurde, wie diese KI gesteuert wird. ISO 42001 ist die erste Norm, die entwickelt wurde, um diese Frage zu beantworten: ein unabhängig geprüftes Rahmenwerk, das verifiziert, dass eine Organisation KI mit derselben Strenge entwickelt, einsetzt und steuert, wie sie von Unternehmen bereits in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz gefordert wird. Da die Zertifizierung im Einklang mit neuen Vorschriften wie dem KI-Gesetz der EU und dem NIST-Rahmenwerk für KI-Risikomanagement steht, beseitigt sie zudem Reibungsverluste bei den Sicherheits- und Compliance-Prüfungen von Unternehmen – Faktoren, die über den Erfolg oder Misserfolg von Geschäften im Bankwesen, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Sektor entscheiden.

„KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, und gerade wegen der Geschwindigkeit dieses Wandels darf Vertrauen nicht erst im Nachhinein berücksichtigt werden“, sagte Dr. Prince Kohli, Chief Executive Officer und President von Sauce Labs. „ISO 42001 ist der höchste Maßstab in der Branche, um nachzuweisen, dass KI verantwortungsvoll gesteuert wird, und wir beabsichtigen, diesen Maßstab auch für die Softwarequalität zu setzen. Unsere Kunden führen ihre kritischsten Releases auf Sauce Labs durch. Sie verdienen es zu wissen, dass die KI in unserer Plattform einem Standard unterliegt, den der Rest des Marktes gerade erst zu erreichen beginnt.“