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    Devisen

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    Euro wenig verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro kaum bewegt bei 1,1426 US-Dollar am Nachmittag
    • Deutsche Inflation im Juni gefallen, EZB-Ziel erst 2027
    • Märkte beobachten EZB-Konferenz in Sintra und Risiken
    Devisen - Euro wenig verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1426 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas nachgegeben und war zeitweise unter 1,14 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1394 (Montag: 1,1406) Dollar fest.

    Die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise belastete den Euro kaum. Die Inflationsrate war im Juni unerwartet gefallen. "Ein schneller Sinkflug ist aber nicht zu erwarten", kommentierte Michael Herzum, Chefvolkswirt bei Union Investment. "Eine Rückkehr zum EZB-Inflationsziel von rund zwei Prozent wird erst Anfang 2027 realistisch sein." Zudem ist in Frankreich die Inflation zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges gesunken. Herzum erwartet keine weiteren Zinserhöhungen durch die EZB. Steigende Leitzinsen stützen tendenziell eine Währung. Die Inflationsdaten für die gesamte Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht.

    Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

    Die Situation beim Euro-Dollar-Wechselkurs sei weiterhin geprägt von der jüngsten Stabilisierung im Bereich von 1,1411 Dollar, dem ehemaligen Jahrestief von Mitte März, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Übergeordnet jedoch seien aus markttechnischer Sicht Abwärtsrisiken vorhanden.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86178 (0,86215) britische Pfund, 185,08 (184,62) japanische Yen und 0,9224 (0,9222) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.034 Dollar. Das waren rund 19 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he





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