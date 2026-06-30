xTool bringt den O1 Omni-Drucker auf den Markt - den weltweit ersten All-in-One-Desktop-Drucker für nahezu jedes Material

Vorbestellungen starten ab sofort. Mit Pixel-Scan-Technologie, vier Druckverfahren in einem Gerät und einem modularen Zubehörkonzept eröffnet der xTool O1 Omni neue Möglichkeiten für kreative Projekte.

DÜSSELDORF, Deutschland, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- xTool, ein weltweit führender Anbieter innovativer digitaler Fertigungstechnologien, hat heute seinen neuen O1 Omni Printer vorgestellt. Dieser eröffnet als weltweit erster echter „Omni Printer", eine völlig neue Hardware-Kategorie. Unter dem Motto „Von festem Material bis hin zu Stoff. Bedrucken Sie alles" definiert dieses zukunftsfähige System die Desktop-Produktion völlig neu - mit einer noch nicht gekannten Materialvielfalt.

Der Pionier einer neuen Geräteklasse: Ein System für nahezu jedes Material

Kreative, Maker und kleine Unternehmen arbeiten häufig mit unterschiedlichen Druckverfahren und benötigen dafür mehrere Spezialgeräte, je nach Material. Mit dem O1 Omni Printer schafft xTool eine komplett neue Produktkategorie und vereint erstmals UV-, DTG-, DTF- und UV-DTF-Druck in einem einzigen System. Damit überbrückt er die bisherige Kluft zwischen der individuellen Gestaltung starrer Materialien und dem Textildruck. Möglich wird diese Vielseitigkeit "Alles zu drucken" durch eine innovative Architektur mit zwei Druckköpfen. Anwender können den O1 Omni für den Dual-UV-Druck konfigurieren, um mehrschichtige Effekte und höhere Produktionsgeschwindigkeiten zu erzielen, oder sich für eine Hybrid-Konfiguration aus UV- und Textildruck entscheiden. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Materialien und Anwendungen mit nur einem System realisieren. Ob Holz, Acryl, Glas oder Metall, die direkte Personalisierung von Textilien oder die Herstellung komplexer UV-DTF-Transferaufkleber – der O1 Omni ermöglicht den Druck auf nahezu jeder Oberfläche und eröffnet Kreativen, Makern und Unternehmen neue Möglichkeiten für individuelle Produkte und Kleinserien.

Industrielle Leistung durch intelligente Technologie

Um die Leistungsfähigkeit industrieller Drucksysteme in einem kompakten Desktop-Gerät verfügbar zu machen, kombiniert xTool beim O1 Omni leistungsstarke Hardware mit intelligenter Software und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Das Ergebnis ist ein Drucksystem, das professionelle Produktionsqualität mit einer einfachen und intuitiven Bedienung verbindet.