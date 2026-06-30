JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Hauptaugenmerk werde wohl auf der Preisgestaltung und der Nachfrage im Kurzstreckengeschäft liegen, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Nachfrage im Kurzstreckengeschäft von der verbesserten Situation im Nahen Osten und der verbesserten Treibstoff-Verfügbarkeit profitiere./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 27,23EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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