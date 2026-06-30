Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.029,93USD pro Feinunze und notiert damit +0,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,47 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 73,66USD und verzeichnet ein Minus von -0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 70,11USD und verzeichnet ein Minus von -0,48 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.209,50 USD -0,70 % Platin 1.558,50 USD -1,49 % Kupfer London Rolling 13.360,43 USD +0,27 % Aluminium 3.103,62 PKT -0,05 % Erdgas 3,318 USD +4,58 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,58 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.06.26, 17:29 Uhr.