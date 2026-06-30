Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.029,93USD pro Feinunze und notiert damit +0,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,47 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 73,66USD und verzeichnet ein Minus von -0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 70,11USD und verzeichnet ein Minus von -0,48 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.209,50USD
|-0,70 %
|Platin
|1.558,50USD
|-1,49 %
|Kupfer London Rolling
|13.360,43USD
|+0,27 %
|Aluminium
|3.103,62PKT
|-0,05 %
|Erdgas
|3,318USD
|+4,58 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +4,58 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.06.26, 17:29 Uhr.