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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 1. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Termine Unternehmen: Voestalpine, Telefonica, Norma
    • Konjunkturdaten: PMI, Verbraucherpreise, ISM
    • Sonstige Termine: Eurobarometer und Zollregeln
    TAGESVORSCHAU - Termine am 1. Juli 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Juli

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
    10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
    17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: General Mills, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan Q2/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
    14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben.

    09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal

    BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

    BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

    EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit

    IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab

    HINWEIS
    HKG: Feiertag, Börse geschlossen
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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    TAGESVORSCHAU Termine am 1. Juli 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Juli ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung 10:00 AUT: Voestalpine, …
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