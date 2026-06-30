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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 14. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Termine Unternehmen und Hauptversammlungen im Juli
    • Konjunkturdaten wie PMI Verbraucherpreise und ISM
    • US-Banken Q2-Zahlen und zahlreiche Unternehmensberichte
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 14. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. Juli

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
    10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
    17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: General Mills, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan Q2/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
    14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben.

    09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal

    BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

    BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

    EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit

    IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab

    HINWEIS
    HKG: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Associated British Food, Q3 Trading Update
    10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
    11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Michelin, Pre-Close-Call Q2
    GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

    10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

    HINWEIS
    USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26
    10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

    HINWEIS
    USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2
    18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz

    DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26
    09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
    10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index Service 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung
    12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung
    DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26
    14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
    14:30 USA: Handelsbilanz 5/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen

    09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
    10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    16:00 USA: Großhandelslagerbestände
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle
    21:00 USA: Konsumentenkredite

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
    07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026
    12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen
    12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung
    14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

    DEU: Volkswagen, AR-Sitzung über möglichen weiteren Stellenabbau

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Geldmenge M2, M3
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26
    13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26

    EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
    10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26
    15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26

    EUR: Treffen der EU-Finanzminister

    EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

    SONSTIGE TERMINE
    21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
    13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Leistungsbilanz 5/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen
    07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen
    07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen
    12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Im- und Exporte 6/26
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26
    06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26
    08:30 CHE: Importpreise 6/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26
    14:30 USA: Realeinkommen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen

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