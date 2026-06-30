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    Alexanderwerk: Umsatz 2025 steigt deutlich

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Alexanderwerk AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) aufgrund von negativen Bestandsveränderungen und Sondereffekten einen Gewinnrückgang auf 2,7 Mio. Euro (GJ 2024: 4,4 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.
    Nach Analystenaussage habe sich der Auftragseingang im Ersatzteil- und Servicegeschäft, der die projektbedingten Schwankungen im Neumaschinengeschäft abfedere, weiterhin positiv entwickelt. Zudem sei die Stückzahl der ausgelieferten Neumaschinen gegenüber 2024 um 38 Prozent und gegenüber 2023 um 28 Prozent gesteigert worden. Dabei habe der zum Halbjahresende außergewöhnlich hohe Fertigwarenbestand erwartungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte zu Umsatz geführt, wodurch die Erlöse auf ein Niveau deutlich oberhalb der Unternehmensprognose gestiegen seien. Andererseits habe sich der avisierte signifikant ergebniswirksame Margeneffekt aus der Umsatzerzielung durch den hohen Fertigwarenbestand nicht erkennbar im Zahlenwerk niedergeschlagen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 21,00 Euro (zuvor: 22,50 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.06.2026, 17:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 30.06.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102788
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 21,00 EUR




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