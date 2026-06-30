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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen leicht gefallen, Rendite 2,86 Prozent
    • Inflationsrate im Juni gesunken, Ölpreis sinkt
    • Lage in der Straße von Hormus beeinflusst Märkte
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,05 Prozent auf 127,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent.

    Die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise stützten die Anleihekurse kaum. Die Inflationsrate war im Juni unerwartet gefallen. "Der Rohölpreis ist deutlich zurückgegangen, daher ist Entspannung angesagt bei den Preisen", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Entscheidend für die weitere Entwicklung sei, ob die Straße von Hormus bald wieder frei wird. "Allerdings wird die Europäische Zentralbank weiterhin wachsam bleiben, ob in den kommenden Monaten auch wirklich aller Inflationstreibstoff aus der Wirtschaft herausgespült wird." Die Inflationsdaten für die gesamte Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht.

    Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

    Weiterhin bestimmt auch die Lage im Nahen Osten das Geschehen an den Finanzmärkten. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff seien heute zu Gesprächen in Doha, sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums. Geplant seien aber nur Treffen mit Vermittlern, hochrangige iranische Vertreter würden in Doha derzeit nicht erwartet. Trump hatte zuletzt mögliche Krisengespräche mit dem Iran angedeutet. Die Ölpreisentwicklung hatte sich zuletzt auch immer auf die Anleihekurse ausgewirkt. Schließlich sind die Ölpreise wichtig für die Inflationsaussichten./jsl/he





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