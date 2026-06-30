DAX führt Rally an, TecDAX schwächelt – auch Wall Street im Aufwind

Entwicklung der Indizes

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Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Standard- und Nebenwerten sowie den Technologiewerten. Der DAX legt aktuell am stärksten zu und gewinnt **1,03 %** auf **24.986,96 Punkte**. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fort und präsentiert sich deutlich fester als die übrigen deutschen Indizes. Auch der MDAX notiert im Plus: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um **0,63 %** auf **31.833,29 Punkte**. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, verzeichnet ebenfalls Zugewinne, wenn auch moderater: Er steigt um **0,31 %** auf **18.070,88 Punkte**. Ein anderes Bild zeigt sich im Technologiesektor: Der TecDAX liegt als einziger der betrachteten deutschen Indizes im Minus. Er gibt um **0,18 %** auf **3.850,75 Punkte** nach. Damit hinken die Technologiewerte der breiten Marktentwicklung in Deutschland hinterher. An der Wall Street dominieren ebenfalls positive Vorzeichen. Der US-Leitindex Dow Jones steigt um **0,17 %** auf **52.270,55 Punkte** und zeigt damit eine verhaltene, aber stabile Aufwärtsbewegung. Deutlich dynamischer präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der um **0,54 %** auf **7.478,83 Punkte** zulegt. Im Vergleich zeigt sich damit: In Deutschland führen die Standardwerte im DAX die Gewinnerliste an, während Technologiewerte im TecDAX leicht unter Druck stehen. In den USA verläuft die Entwicklung ähnlich wie im deutschen Markt insgesamt positiv, mit einem etwas kräftigeren Anstieg im S&P 500 gegenüber dem Dow Jones.