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    AUMOVIO Aktie legt am 30.06.2026 stark zu

    Am 30.06.2026 ist die AUMOVIO Aktie, bisher, um +5,42 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.

    Besonders beachtet! - AUMOVIO Aktie legt am 30.06.2026 stark zu
    Foto: AUMOVIO SE

    AUMOVIO Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AUMOVIO. Sie steigt um +5,42 % auf 35,98. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUMOVIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,98, mit einem Plus von +5,42 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die AUMOVIO Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -16,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUMOVIO um -20,16 % verloren.

    Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,55 %. Damit gehört AUMOVIO heute zu den auffälligeren Werten.

    AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,35 %
    1 Monat -16,77 %
    3 Monate +1,75 %
    1 Jahr +6,70 %
    Stand: 30.06.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur AUMOVIO Aktie

    Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd.EUR € wert.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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