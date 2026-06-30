AUMOVIO Aktie legt am 30.06.2026 stark zu

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AUMOVIO Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AUMOVIO. Sie steigt um +5,42 % auf 35,98€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUMOVIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,98€, mit einem Plus von +5,42 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -16,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUMOVIO um -20,16 % verloren.

Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,55 %. Damit gehört AUMOVIO heute zu den auffälligeren Werten.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,35 % 1 Monat -16,77 % 3 Monate +1,75 % 1 Jahr +6,70 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 30.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd.EUR € wert.

DAX im Aufwind, TecDAX schwächelt, an der Wall Street überwiegen Pluszeichen: Die heutigen Bewegungen der Leitindizes zeigen ein gemischtes, aber überwiegend freundliches Bild.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.