🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax zieht an - 25.000 Punkte nur getestet

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax zieht an - 25.000 Punkte nur getestet
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. Mit guten internationalen Vorgaben im Rücken ging es für den Dax um 1,5 Prozent auf 24.995,81 Zähler nach oben bis an die Marke von 25.000 Punkten. Einmal mehr wagte sich der deutsche Leitindex nur zeitweise darüber.

    An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vorabend schon deutlich nach oben gegangen und diese Tendenz bestätigte sich am Dienstag zuerst in Asien, dann in Europa und zuletzt noch mit Anschlussgewinnen in New York. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Börsenwerten nahm den Rückenwind auch mit einem Anstieg um gut ein Prozent auf 31.809,10 Punkte auf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.509,10€
    Basispreis
    25,09
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.259,73€
    Basispreis
    2,75
    Ask
    × 9,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Vor allem in den USA seien bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs. Nachdem der Juni dem Dax jedoch ein Minus von 0,4 Prozent eingebracht hat, können Anleger statistisch auf einen besseren Juli hoffen. Laut Molnar zählt der Sommermonat historisch zu den stärkeren Börsenmonaten.

    Ein Unsicherheitsfaktor bleibt aber die Lage im Nahen Osten. Nach neuen militärischen Eskalationen in der Straße von Hormus gibt es vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.

    Vor dem Hintergrund der global anziehenden Kurse im Technologiesektor waren Aktien mit KI-Fantasie wieder gefragt. Im Dax gewannen die Titel des Chipkonzerns Infineon 4,4 Prozent. Hochtief legten um mehr als zwei Prozent zu. Der Baukonzern gilt als Profiteur des Baus von Rechenzentren.

    Die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy stiegen an der Dax-Spitze um 5,6 Prozent. Angetrieben wurden sie von positiven Aussagen zum jüngsten Geschäftsverlauf, die es am Vorabend vor der Anfang August anstehenden Quartalsbilanz gab. Der Citigroup-Analyst Vivek Midha sprach von Erleichterung angesichts zuletzt aufgekommener Nachfrage-Sorgen.

    Schwäche zeigten die 0,8 Prozent niedrigeren Adidas -Aktien nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft. Das Fußballereignis und die damit verbundene Nachfrage nach dem Trikot der deutschen Kicker hatten den Aktienkurs jüngst kräftig nach oben getrieben.

    Als Schlusslicht im Dax setzten die Aktien der Deutschen Telekom ihre Talfahrt um 3,9 Prozent fort. Sie hatten davor schon auf dem tiefsten Stand seit August 2024 gestanden. Experte Polo Tang von UBS nannte dafür zwei Gründe, da das operative Geschäft eigentlich robust laufe: Die Sorge vor Satelliten-Konkurrenz im US-Markt und Skepsis der Anleger hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit T-Mobile US.

    Unter den Nebenwerten im SDax hob sich der Kurs von SMA Solar mit einem Kurssprung um 11 Prozent positiv ab. Als Treiber galt ein Medienbericht, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet werden soll. Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies glaubt, dass dies westlichen Herstellern erheblich zugutekommen würde.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx profitierte von dem wieder aufgehellten Stimmungsumfeld mit einem Anstieg um 1,6 Prozent. In Paris war die Anlegerlaune verhaltener, genauso wie außerhalb der Eurozone mit einem dünnen Plus in London und moderaten Verlusten in Zürich. In New York legte der Nasdaq 100 zuletzt nochmals um 1,2 Prozent zu - mehr als der Leitindex Dow Jones Industrial , der sich leicht im Plus bewegte./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 23,87 auf Tradegate (30. Juni 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 117,14 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +50,75 %/+75,88 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax zieht an - 25.000 Punkte nur getestet Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. Mit guten internationalen Vorgaben im Rücken ging es für den Dax um 1,5 Prozent auf 24.995,81 Zähler nach oben bis an die Marke von 25.000 Punkten. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     