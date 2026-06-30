Dax zieht an - 25.000 Punkte nur getestet

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vorabend schon deutlich nach oben gegangen und diese Tendenz bestätigte sich am Dienstag zuerst in Asien, dann in Europa und zuletzt noch mit Anschlussgewinnen in New York. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Börsenwerten nahm den Rückenwind auch mit einem Anstieg um gut ein Prozent auf 31.809,10 Punkte auf.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. Mit guten internationalen Vorgaben im Rücken ging es für den Dax um 1,5 Prozent auf 24.995,81 Zähler nach oben bis an die Marke von 25.000 Punkten. Einmal mehr wagte sich der deutsche Leitindex nur zeitweise darüber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Vor allem in den USA seien bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs. Nachdem der Juni dem Dax jedoch ein Minus von 0,4 Prozent eingebracht hat, können Anleger statistisch auf einen besseren Juli hoffen. Laut Molnar zählt der Sommermonat historisch zu den stärkeren Börsenmonaten.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt aber die Lage im Nahen Osten. Nach neuen militärischen Eskalationen in der Straße von Hormus gibt es vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.

Vor dem Hintergrund der global anziehenden Kurse im Technologiesektor waren Aktien mit KI-Fantasie wieder gefragt. Im Dax gewannen die Titel des Chipkonzerns Infineon 4,4 Prozent. Hochtief legten um mehr als zwei Prozent zu. Der Baukonzern gilt als Profiteur des Baus von Rechenzentren.

Die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy stiegen an der Dax-Spitze um 5,6 Prozent. Angetrieben wurden sie von positiven Aussagen zum jüngsten Geschäftsverlauf, die es am Vorabend vor der Anfang August anstehenden Quartalsbilanz gab. Der Citigroup-Analyst Vivek Midha sprach von Erleichterung angesichts zuletzt aufgekommener Nachfrage-Sorgen.

Schwäche zeigten die 0,8 Prozent niedrigeren Adidas -Aktien nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft. Das Fußballereignis und die damit verbundene Nachfrage nach dem Trikot der deutschen Kicker hatten den Aktienkurs jüngst kräftig nach oben getrieben.

Als Schlusslicht im Dax setzten die Aktien der Deutschen Telekom ihre Talfahrt um 3,9 Prozent fort. Sie hatten davor schon auf dem tiefsten Stand seit August 2024 gestanden. Experte Polo Tang von UBS nannte dafür zwei Gründe, da das operative Geschäft eigentlich robust laufe: Die Sorge vor Satelliten-Konkurrenz im US-Markt und Skepsis der Anleger hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit T-Mobile US.

Unter den Nebenwerten im SDax hob sich der Kurs von SMA Solar mit einem Kurssprung um 11 Prozent positiv ab. Als Treiber galt ein Medienbericht, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet werden soll. Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies glaubt, dass dies westlichen Herstellern erheblich zugutekommen würde.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx profitierte von dem wieder aufgehellten Stimmungsumfeld mit einem Anstieg um 1,6 Prozent. In Paris war die Anlegerlaune verhaltener, genauso wie außerhalb der Eurozone mit einem dünnen Plus in London und moderaten Verlusten in Zürich. In New York legte der Nasdaq 100 zuletzt nochmals um 1,2 Prozent zu - mehr als der Leitindex Dow Jones Industrial , der sich leicht im Plus bewegte./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 23,87 auf Tradegate (30. Juni 2026, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 117,14 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +50,75 %/+75,88 % bedeutet.



