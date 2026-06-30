🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    HIZENERGY präsentiert sich auf der „The smarter E Europe 2026" mit Hochleistungs-Speicherlösungen und strategischen Partnerschaften

    MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ – HIZENERGY präsentierte auf der „The smarter E Europe 2026" die Ergebnisse seiner vierjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und stellte dabei leistungsstarke Energiespeicherlösungen vor, die speziell auf den europäischen Gewerbe- und Industriemarkt zugeschnitten sind. Während sich die meisten Hersteller auf den kurzfristigen Export von Produkten konzentrieren, stellte HIZENERGY umfassende Ergebnisse seiner strukturierten Strategie zur Expansion im Ausland vor.

    Mit Innovationen den Bedürfnissen des europäischen Marktes gerecht werden

    Angespornt durch die wachsende Nachfrage nach effizienten, normkonformen Energiespeichersystemen in Europa stellte HIZENERGY erstmals seine selbst entwickelten, flüssigkeitsgekühlten PCS-Modelle mit 300 kW und 460 kW vor und schloss damit entscheidende Lücken bei der Leistungskapazität in europäischen C&I-Projekten. Das engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens, das mehr als 50 % der Belegschaft ausmacht und zu dem auch promovierte und Master-Absolventen gehören, hat die vollständige eigenständige Beherrschung von Kerntechnologien wie topologischer Architektur, Flüssigkeitskühlung zur Wärmeableitung und Algorithmen für den Netzanschluss erreicht. Diese Innovation behebt weit verbreitete Probleme der Branche wie eine geringe Leistung pro Einheit, hohe Verluste im Parallelbetrieb, einen hohen Platzbedarf und eine begrenzte Skalierbarkeit der Kapazität. Dadurch werden der Energieverbrauch im Betrieb und die baulichen Kosten effektiv gesenkt und gleichzeitig die wirtschaftlichen Vorteile über den gesamten Lebenszyklus hinweg gesteigert.

    Maßgeschneiderte ENERBOX-Lösung für europäische KMU

    Der ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE integrierte Schrank wurde speziell für europäische kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, darunter Produktionsbetriebe, Supermärkte und Unternehmen im Bereich Kühlkettenlogistik. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

    • Marktorientierte Kapazität: Varianten mit 261 kWh und 313 kWh, die den europäischen Anforderungen an Anlagen zur Spitzenlastabdeckung, Notstromversorgung und Photovoltaik-Optimierung entsprechen
    • Vollständige EU-Konformität: Umfassende Sicherheits-, EMV- und Netzanschlusszertifizierungen, die den lokalen Normen entsprechen und sofort einsatzbereit sind
    • Geräuscharme Flüssigkeitskühlung: Präzise Temperaturregelung unter Einhaltung strenger europäischer Umwelt- und Lärmschutzvorschriften
    • Lokalisierte Betriebs- und Wartungsplattform: Mehrsprachige Schnittstellen mit Fernsteuerungsfunktionen und automatischen Strategien zur Peak-Valley-Arbitrage
    • Maßgeschneiderte Dienstleistungen: Der Ansatz „Ein Standort, eine Lösung" bietet maßgeschneiderte End-to-End-Energielösungen

    Strategische Partnerschaften beschleunigen die Expansion in Europa

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    HIZENERGY präsentiert sich auf der „The smarter E Europe 2026" mit Hochleistungs-Speicherlösungen und strategischen Partnerschaften MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ – HIZENERGY präsentierte auf der „The smarter E Europe 2026" die Ergebnisse seiner vierjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und stellte dabei leistungsstarke Energiespeicherlösungen vor, die speziell auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     