DENSO und TÜV Rheinland Japan bestätigen anhand von Praxisdaten die Praxistauglichkeit des Batteriepasses für ein Energiespeicherprodukt von AESC

KARIYA, Japan, und YOKOHAMA, Japan, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DENSO CORPORATION (Hauptsitz: Stadt Kariya, Präfektur Aichi; Präsident: Shinnosuke Hayashi (im Folgenden als „DENSO" bezeichnet) und TÜV Rheinland Japan, Ltd. (Hauptsitz: Stadt Yokohama, Präfektur Kanagawa; Präsident: Kunihiro Okamoto (im Folgenden als „TÜV Rheinland Japan" bezeichnet) haben eine gemeinsame Validierung des Batteriepasses für ein Energiespeicherprodukt der AESC Group Ltd. (Hauptsitz: Yokohama, Kanagawa; CEO: David Wan; im Folgenden „AESC" genannt) durchgeführt, unter Verwendung von Ist-Daten aus dem ESS-Geschäft von AESC*[1]. Im Rahmen dieser Validierung war DENSO in Zusammenarbeit mit den beteiligten Parteien für den Aufbau und die Bereitstellung der technologischen Grundlage für den Batteriepass verantwortlich, und der TÜV Rheinland Japan hat als unabhängige Zertifizierungsstelle überprüft, dass das Produkt der EU-Batterieverordnung*[2] entspricht und sowohl praxistauglich als auch für den Einsatz unter realen Bedingungen geeignet ist. Dieser Erfolg schafft eine solide Grundlage für den Eintritt der Energiespeicherprodukte von AESC in den EU-Markt.

Herausforderungen und Hintergrund

In den letzten Jahren sind die gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich der Erreichung der CO₂-Neutralität und des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft, die den Kreislauf von Ressourcen innerhalb des Wirtschaftssystems ermöglicht, stetig gestiegen. Infolgedessen haben sich die Bemühungen zur Entwicklung nachhaltiger Produkte beschleunigt. Insbesondere in Europa wird der „Digital Product Passport" (DPP)*[3] eingeführt, um Informationen zur Rückverfolgbarkeit von Produkten digital zu verwalten und darzustellen. Gemäß der EU-Batterieverordnung wird ab Februar 2027 ein Batteriepass für Batterien vorgeschrieben sein, die in der Automobilindustrie, in der Industrie und in anderen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen.

Gleichzeitig gehören zu den zentralen Herausforderungen bei der Umsetzung der Verordnung die Aufbereitung von Daten auf der Grundlage realer Messwerte, der Betrieb der erforderlichen Systeme sowie die Gewährleistung der allgemeinen Praktikabilität und Durchführbarkeit, einschließlich der Überprüfung durch Dritte.

Überblick über die Validierung

Vor diesem Hintergrund unterzeichneten DENSO und TÜV Rheinland Japan im September 2025 eine Absichtserklärung zur Weiterentwicklung des Digital Product Passport*[4]. Im Rahmen dieser Partnerschaft führten die beiden Unternehmen eine Validierung eines Batteriepasses anhand von Ist-Daten aus den ESS-Batterien von AESC für den europäischen Markt durch, wobei AESC als Datenlieferant fungierte, um die Praktikabilität und die Einhaltung der Vorschriften des Batteriepasses gemäß der EU-Batterieverordnung zu überprüfen.