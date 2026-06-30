SMA beschleunigen Erholung - Bericht über US-Importverbot

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine globale Erholung bei Solaraktien hat am Dienstag auch den Anteilen des Wechselrichterherstellers SMA Solar neuen Schub verliehen. Nach zunächst noch verhaltenem Start bauten sie ihr Plus auf letztlich etwas mehr als elf Prozent aus. Sie näherten sich mit ihrem Schlussstand von 62,95 Euro wieder dem Mehrjahreshoch vom Mai, von dem sie bis Mitte Juni wieder deutlich zurückgekommen waren. In den vergangenen Tagen war wieder neuer Schwung in die Aktien gekommen: Ihr Kurs stieg binnen drei Tagen um bis zu 25 Prozent.

Am Dienstag bekamen SMA Rückenwind von einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet werden soll. Es gebe die Sorge, dass China derlei Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören, hieß es. Sollte das Importverbot umgesetzt werden, dürften davon laut Jefferies-Analyst Constantin Hesse westliche Anbieter - darunter auch SMA Solar - stark profitieren.