AKTIE IM FOKUS
SMA beschleunigen Erholung - Bericht über US-Importverbot
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine globale Erholung bei Solaraktien hat am Dienstag auch den Anteilen des Wechselrichterherstellers SMA Solar neuen Schub verliehen. Nach zunächst noch verhaltenem Start bauten sie ihr Plus auf letztlich etwas mehr als elf Prozent aus. Sie näherten sich mit ihrem Schlussstand von 62,95 Euro wieder dem Mehrjahreshoch vom Mai, von dem sie bis Mitte Juni wieder deutlich zurückgekommen waren. In den vergangenen Tagen war wieder neuer Schwung in die Aktien gekommen: Ihr Kurs stieg binnen drei Tagen um bis zu 25 Prozent.
Am Dienstag bekamen SMA Rückenwind von einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet werden soll. Es gebe die Sorge, dass China derlei Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören, hieß es. Sollte das Importverbot umgesetzt werden, dürften davon laut Jefferies-Analyst Constantin Hesse westliche Anbieter - darunter auch SMA Solar - stark profitieren.
In den USA kam der Reuters-Bericht, der sich auf fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, etwas verhaltener an. So stiegen Nextpower um 7,2 Prozent und Fluence Energy um 5,7 Prozent. Die anfangs prozentual zweistelligen Kursgewinne bei Enphase verringerten sich zuletzt auf 2,4 Prozent. Solaredge gewannen 7,4 Prozent.
Analyst Christopher Dendrinos von RBC sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen. Er argumentiert, dass chinesische Hersteller in den USA wegen dortiger Vorschriften für die lokale Wertschöpfung bereits weitgehend verdrängt worden seien. Seiner Einschätzung nach würden sie stärker profitieren, wenn die Europäische Union ein ähnliches Verbot erlassen würde. Dort hätten die Chinesen mit kostengünstigen Wechselrichtern deutlich höhere Marktanteile./tih/ck/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,25 % und einem Kurs von 63,20 auf Tradegate (30. Juni 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +13,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,33 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -30,38 %/+17,09 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich halte die Bewertung weiter für absolut verrückt. Das Unternehmen macht Verlust und steht bilanziell m.E. wackelig da, da die Cashposition wesentlich Kundenanzahlungen sind. Im Bereich HBS machte man mit jedem Umsatz-Euro ca. ein Drittel Verlust. Und wenn der Vorstand im Bereich HBS eine Trendwende sieht, dann kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Im Bereich Largs Scale ist zum die Marge rückläufig gewesen.
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html