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    OHB feiert 45 Jahre: Vom Fünf-Mann-Betrieb zum europäischen Raumfahrtgigant

    Vom Bremer Hydraulikbetrieb zum globalen Raumfahrtpionier: Seit 45 Jahren prägt OHB die europäische Raumfahrt – innovativ, familiengeführt und weltweit vernetzt.

    OHB feiert 45 Jahre: Vom Fünf-Mann-Betrieb zum europäischen Raumfahrtgigant
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • OHB feierte am 30. Juni 2026 sein 45-jähriges Bestehen mit großen Festen an allen Standorten weltweit und zählt mehr als 4.000 Mitarbeitende.
    • OHB stammt ursprünglich von der Hydraulik-Werkstatt „Otto Hydraulik Bremen“ ab; 1981 übernahm Christa Fuchs das Unternehmen, bald unterstützt von Manfred Fuchs.
    • In den frühen Jahren entwickelte OHB Raumfahrt-Experimentierequipment; 1994 startete der erste eigene Satellit BremSat und erschloss kleinere Satelliten- und Telematikmärkte.
    • 2001 ging OHB an die Börse und gewann im selben Jahr den SAR-Lupe-Auftrag der Bundeswehr, was den Durchbruch zum Systemanbieter für Satelliten bedeutete.
    • 2010 gewann OHB die Galileo-Ausschreibung und lieferte insgesamt 34 Satelliten, wodurch die Position als führender europäischer Raumfahrtanbieter gestärkt wurde.
    • Die OHB-Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr eine Gesamtleistung von rund 1,2 Milliarden Euro, beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeitende und bleibt überwiegend familiengeführt; Raumfahrt wird als kritische Infrastruktur für Sicherheit, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung gesehen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei OHB ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 282,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,04 % im Minus.


    OHB

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    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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