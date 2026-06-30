Advanced Blockchain: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – HV 27.08.2026
Advanced Blockchain AG legt den Fokus auf Stabilität und Neuausrichtung: Der Jahresabschluss 2025 liegt vor, die virtuelle Hauptversammlung 2026 ist terminiert.
Foto: adobe.stock.com
- Advanced Blockchain AG hat den Jahresabschluss 2025 veröffentlicht.
- Die Hauptversammlung 2026 findet am 27. August 2026 als virtuelle Versammlung statt; Einladungen und Unterlagen werden im Juli veröffentlicht.
- Im Geschäftsjahr 2025 lag der Schwerpunkt auf Stabilisierung, Professionalisierung sowie Aufarbeitung historischer Sachverhalte und dem Ausbau von Governance-, Kontroll- und Compliance-Strukturen (inkl. Überprüfung des Beteiligungs‑ und Tokenportfolios unter „ABAG 2.0“).
- Der Umsatz stieg von 0,23 Mio. € auf 0,31 Mio. €, der Jahresfehlbetrag erhöhte sich jedoch auf 3,48 Mio. €, maßgeblich belastet durch Wertberichtigungen (insgesamt 1,5 Mio. € auf Forderungen gegenüber Incredulous Labs Ltd. und nakamo.to GmbH) sowie erhöhte Rechts‑ und Beratungskosten.
- Die historischen Sachverhalte führten zu einer Einschränkung des Testats bei ABAG und Incredulous Labs Ltd.; bei Incredulous konnten jedoch Unsicherheiten der Abschlüsse 2023/2024 im Abschluss 2025 ausgeräumt werden, sodass eine Versagung des Testats vermieden wurde.
- Für 2026 erwartet der Vorstand erneut einen Jahresfehlbetrag, aber auf niedrigerem Niveau; zusätzliche Beiträge sollen aus „ABAG 2.0“, „ABX Analytics“, der stärkeren Monetarisierung der Handelslizenz in Dubai und selektiven Tokenisierungsprojekten kommen.
Der nächste wichtige Termin, Jahresabschluss 2025, bei Advanced Blockchain ist am 30.06.2026.
Der Kurs von Advanced Blockchain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4240EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im
Plus.
+7,91 %
-15,47 %
-25,80 %
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-45,83 %
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