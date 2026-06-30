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    Marktgeflüster

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    Nasdaq, Gold, Bitcoin, China: Gewinner und Verlierer!

    Schwach auch Silber und Bitcoin, vor allem aber der Aktienmarkt in China. Die Schwäche der China-Aktien ist vor dem Hintergrund, dass KIs aus dem Reich der Mitte die heimlichen KI-Gewinner sind

    Das Quartal ist zu Ende: während der Nasdaq so gut wie seit 2020 nicht mehr performte, verlor Gold so stark wie zuletzt 2013. Schwach auch Silber und Bitcoin, vor allem aber der Aktienmarkt in China. Die Schwäche der China-Aktien ist vor dem Hintergrund, dass KIs aus dem Reich der Mitte die heimlichen KI-Gewinner sind und so den Anthropic und OpenAIs das Leben sehr schwer machen werden. Heute an der Wall Street noch einmal Window Dressing - institutionelle Anleger kaufen also die Gewinner-Aktien des Quartals. Morgen dann die Rede des neuen Fed-Chefs Warsh in Portugal - wie ernst meint er es mit der Bekämpfung der Inflation? Die Furcht vor einer neuen Fed belastete Gold und Bitcoin - und stärkte den Dollar..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Nasdaq, Gold, Bitcoin, China: Gewinner und Verlierer! Das Quartal ist zu Ende: während der Nasdaq so gut wie seit 2020 nicht mehr performte, verlor Gold so stark wie zuletzt 2013
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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