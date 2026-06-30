Das Quartal ist zu Ende: während der Nasdaq so gut wie seit 2020 nicht mehr performte, verlor Gold so stark wie zuletzt 2013. Schwach auch Silber und Bitcoin, vor allem aber der Aktienmarkt in China. Die Schwäche der China-Aktien ist vor dem Hintergrund, dass KIs aus dem Reich der Mitte die heimlichen KI-Gewinner sind und so den Anthropic und OpenAIs das Leben sehr schwer machen werden. Heute an der Wall Street noch einmal Window Dressing - institutionelle Anleger kaufen also die Gewinner-Aktien des Quartals. Morgen dann die Rede des neuen Fed-Chefs Warsh in Portugal - wie ernst meint er es mit der Bekämpfung der Inflation? Die Furcht vor einer neuen Fed belastete Gold und Bitcoin - und stärkte den Dollar..

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Das Video "Nasdaq, Gold, Bitcoin, China: Gewinner und Verlierer!" sehen Sie hier..