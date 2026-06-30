Advanced Micro Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,54 % - 30.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Advanced Micro Devices. Mit einer Performance von +7,54 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +3,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 507,70€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Advanced Micro Devices Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +191,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +10,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Advanced Micro Devices auf +177,26 %.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,62 % 1 Monat +15,92 % 3 Monate +191,06 % 1 Jahr +315,44 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 30.06.2026, 19:59 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 825,74 Mrd. € wert.

Microns Rekordgewinn zeigt, wie stark ein Engpass in der KI-Lieferkette Preise und Margen treiben kann. Nach GPU und Speicherchip rückt nun die CPU in den Mittelpunkt – mit Intel als möglichem nächsten Profiteur.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,43 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,67 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,15 %. Broadcom legt um +1,04 % zu

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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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