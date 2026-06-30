Börsen Update USA - 30.06. - US Tech 100 stark +1,64 %

Der Dow Jones steht bei 52.330,90 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,36 %, Apple +2,49 %, NVIDIA +1,79 %, IBM +1,12 %, McDonald's +1,00 %

Flop-Werte: Verizon Communications -3,32 %, Walt Disney -2,05 %, Salesforce -1,40 %, Goldman Sachs Group -1,17 %, American Express -1,17 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:47) bei 30.240,95 PKT und steigt um +1,64 %.

Top-Werte: KLA Corporation +9,11 %, SanDisk Corporation +8,31 %, Axon Enterprise +8,18 %, Nebius Group Registered (A) +8,00 %, Advanced Micro Devices +7,98 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,80 %, T-Mobile US -3,53 %, Constellation Energy -3,38 %, PayPal -3,28 %, Mondelez International Registered (A) -2,81 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:38) bei 7.491,75 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: KLA Corporation +9,11 %, Air Products & Chemicals +8,77 %, SanDisk Corporation +8,31 %, Axon Enterprise +8,18 %, Advanced Micro Devices +7,98 %

Flop-Werte: Zimmer Biomet Holdings -7,60 %, The Mosaic -5,58 %, Stryker -5,19 %, Charter Communications Registered (A) -4,89 %, AT&T -4,79 %

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