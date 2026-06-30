KLA Corporation Aktie legt weiter zu - 30.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von KLA Corporation. Sie steigt um +9,11 % auf 264,88€. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der KLA Corporation Aktie. Nach einem Plus von +11,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 264,88€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiter- und Displayfertigung. Hauptprodukte sind Metrologie-, Inspektions- und Yield-Management-Lösungen. Starke Marktstellung im High-End-Segment, hohe Wechselkosten. Wichtige Konkurrenten: Applied Materials, ASML (Metrologie), Hitachi High-Tech. USP: technologische Tiefe, breite installierte Basis, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +112,20 % bei KLA Corporation.

Allein seit letzter Woche ist die KLA Corporation Aktie damit um +15,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von KLA Corporation einen Anstieg von +146,73 %.

Während KLA Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,64 %.

KLA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,73 % 1 Monat +61,33 % 3 Monate +112,20 % 1 Jahr +249,81 %

Informationen zur KLA Corporation Aktie

Stand: 30.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 346,36 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von KLA Corporation

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,40 %. Teradyne notiert im Plus, mit +3,15 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +5,11 %.

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Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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