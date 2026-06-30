🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKLA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu KLA Corporation

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    KLA Corporation Aktie legt weiter zu - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die KLA Corporation Aktie bisher um +9,11 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KLA Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - KLA Corporation Aktie legt weiter zu - 30.06.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiter- und Displayfertigung. Hauptprodukte sind Metrologie-, Inspektions- und Yield-Management-Lösungen. Starke Marktstellung im High-End-Segment, hohe Wechselkosten. Wichtige Konkurrenten: Applied Materials, ASML (Metrologie), Hitachi High-Tech. USP: technologische Tiefe, breite installierte Basis, enge Kundenintegration.

    Wie hat sich die KLA Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von KLA Corporation. Sie steigt um +9,11 % auf 264,88. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der KLA Corporation Aktie. Nach einem Plus von +11,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 264,88. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    32.371,07€
    Basispreis
    18,52
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.621,62€
    Basispreis
    23,33
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +112,20 % bei KLA Corporation.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die KLA Corporation Aktie damit um +15,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von KLA Corporation einen Anstieg von +146,73 %.

    Während KLA Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,64 %.

    KLA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,73 %
    1 Monat +61,33 %
    3 Monate +112,20 %
    1 Jahr +249,81 %
    Stand: 30.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur KLA Corporation Aktie

    Es gibt 1 Mrd. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 346,36 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 30.06. - US Tech 100 stark +1,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von KLA Corporation

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,40 %. Teradyne notiert im Plus, mit +3,15 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +5,11 %.

    KLA Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KLA Corporation

    +9,17 %
    +17,72 %
    +64,23 %
    +112,84 %
    +247,64 %
    +501,11 %
    +872,76 %
    +3.933,81 %
    +15.428,31 %
    ISIN:US4824801009WKN:865884
    KLA Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! KLA Corporation Aktie legt weiter zu - 30.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die KLA Corporation Aktie bisher um +9,11 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KLA Corporation Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     