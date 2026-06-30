RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Oliver Dyson nahm in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick geringfügige Anpassungen an seinen Schätzungen für den Baustoffhersteller vor. Der Großteil dieser Änderungen sei auf beschleunigte Desinvestitionen zurückzuführen, schrieb er. Zudem wies Dyson darauf hin, dass die geplante Veräußerung des nordischen Fachvertriebsunternehmen Dahl, der 4,5 Prozent zum Umsatz beisteuere, noch nicht berücksichtigt sei./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 79,28EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 18:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Oliver Dyson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

