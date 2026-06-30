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    RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform'

    RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Oliver Dyson nahm in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick geringfügige Anpassungen an seinen Schätzungen für den Baustoffhersteller vor. Der Großteil dieser Änderungen sei auf beschleunigte Desinvestitionen zurückzuführen, schrieb er. Zudem wies Dyson darauf hin, dass die geplante Veräußerung des nordischen Fachvertriebsunternehmen Dahl, der 4,5 Prozent zum Umsatz beisteuere, noch nicht berücksichtigt sei./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 79,28EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 18:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Oliver Dyson
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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    RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Oliver Dyson nahm in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick …
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