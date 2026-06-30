Intel Aktie weiter aufwärts - 30.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,27 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +2,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 123,66€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Intel Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +231,24 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +10,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +291,58 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,44 % 1 Monat +26,86 % 3 Monate +231,24 % 1 Jahr +542,23 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 30.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 624,73 Mrd. € wert.

Microns Rekordgewinn zeigt, wie stark ein Engpass in der KI-Lieferkette Preise und Margen treiben kann. Nach GPU und Speicherchip rückt nun die CPU in den Mittelpunkt – mit Intel als möglichem nächsten Profiteur.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,65 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,74 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,15 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +3,27 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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