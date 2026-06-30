NVIDIA Aktie heute im Plus (173,78€) - 30.06.2026

Die NVIDIA Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,76 % auf 173,78€. Damit gewinnt die Aktie +3,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 173,78€, mit einem Plus von +1,76 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +18,24 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -3,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +7,09 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,46 % 1 Monat -8,01 % 3 Monate +18,24 % 1 Jahr +26,52 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 30.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Building on its NVIDIA Inception membership, Trust3 AI intends to bring agent discovery, purpose-bound access control, and full-fidelity observability to generative AI applications built with NVIDIA NeMo.SAN FRANCISCO, June 30, 2026 /PRNewswire/ - …

DAX im Aufwind, TecDAX schwächelt, an der Wall Street überwiegen Pluszeichen: Die heutigen Bewegungen der Leitindizes zeigen ein gemischtes, aber überwiegend freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,65 %. Intel notiert im Plus, mit +7,27 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,15 %. Broadcom legt um +1,04 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.