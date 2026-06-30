Tesla Aktie gewinnt an Wert - 30.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,54 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +8,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 366,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Tesla investiert war, konnte einen Gewinn von +14,70 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +5,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Tesla bisher ein Minus von -7,46 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,79 % 1 Monat -2,72 % 3 Monate +14,70 % 1 Jahr +29,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 30.06.2026, 20:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung von Tesla, charttechnische Signale und Bewertungsfragen. Ein Chart-Update nennt ein Bullish-Engulfing am Tageschart als Kaufsignal und erklärt anschließende Kurssteigerungen. Andere Posts diskutieren motivierte Kursbewegungen (ca. 7%), Vergleiche Tesla–SpaceX und die überhöhte Bewertung von Musk-Firmen. Sicherheitsuntersuchungen (NHTSA) werden als Fundament-Risiko betrachtet.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Bil. € wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Edison Yu geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass die Fahrzeugauslieferungen von Tesla im zweiten Quartal mit 416.000 …

Die Aktien der Magnificent 7 haben im Juni ordentlich an Wert verloren. Insgesamt wurden 2,3 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Sollten Anleger den Rücksetzer ausnutzen? Und wenn ja, wo?

GOTHENBURG, Sweden, June 30, 2026 /PRNewswire/ - A collaboration between Vattenfall InCharge and WirelessCar is bringing automated EV charging one step closer to everyday use. Over the past year, a pilot project for Seamless Charging, a service …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,96 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,95 %. NIO legt um +1,73 % zu

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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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