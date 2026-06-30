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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie gewinnt an Wert - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +1,54 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie gewinnt an Wert - 30.06.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,54 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +8,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 366,00. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Tesla investiert war, konnte einen Gewinn von +14,70 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +5,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Tesla bisher ein Minus von -7,46 %.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,79 %
    1 Monat -2,72 %
    3 Monate +14,70 %
    1 Jahr +29,89 %
    Stand: 30.06.2026, 20:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung von Tesla, charttechnische Signale und Bewertungsfragen. Ein Chart-Update nennt ein Bullish-Engulfing am Tageschart als Kaufsignal und erklärt anschließende Kurssteigerungen. Andere Posts diskutieren motivierte Kursbewegungen (ca. 7%), Vergleiche Tesla–SpaceX und die überhöhte Bewertung von Musk-Firmen. Sicherheitsuntersuchungen (NHTSA) werden als Fundament-Risiko betrachtet.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

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    Automated charging without cards or apps soon a reality


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,96 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,95 %. NIO legt um +1,73 % zu

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +2,09 %
    +5,98 %
    -2,72 %
    +14,70 %
    +29,89 %
    +51,52 %
    +88,78 %
    +89,47 %
    +35.048,04 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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