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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie weiter aufwärts - +3,95 % - 30.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SpaceX Aktie bisher um +3,95 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie weiter aufwärts - +3,95 % - 30.06.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.06.2026

    Mit einer Performance von +3,95 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +7,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 149,42. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SpaceX Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,04 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +9,04 % erlebt.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,96 %
    1 Monat +9,04 %
    3 Monate +9,04 %
    1 Jahr +9,04 %
    Stand: 30.06.2026, 20:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SpaceX: Anleger spekulieren über Zielkurse (z. B. 150–224 EUR), diskutieren Volatilität, Dilution durch auslaufende Sperrfristen und zunehmenden Streubesitz sowie potenzielle Index-Aufnahmen, die Käufe durch ETFs antreiben könnten. Es gibt Vergleiche mit Dotcom-Blasen und Unsicherheiten zu Fundamentaldaten; Skepsis gegenüber überhöhten Annahmen bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Bil. € wert.

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +3,42 %
    +14,96 %
    -7,09 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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