SpaceX Aktie weiter aufwärts - +3,95 % - 30.06.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SpaceX Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,04 %.

Mit einer Performance von +3,95 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +7,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 149,42€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +9,04 % erlebt.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,96 % 1 Monat +9,04 % 3 Monate +9,04 % 1 Jahr +9,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 30.06.2026, 20:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SpaceX: Anleger spekulieren über Zielkurse (z. B. 150–224 EUR), diskutieren Volatilität, Dilution durch auslaufende Sperrfristen und zunehmenden Streubesitz sowie potenzielle Index-Aufnahmen, die Käufe durch ETFs antreiben könnten. Es gibt Vergleiche mit Dotcom-Blasen und Unsicherheiten zu Fundamentaldaten; Skepsis gegenüber überhöhten Annahmen bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Bil. € wert.

Der Halbleiter-Rally und dem Hype um Nvidia folgte an den Aktienmärkten zuletzt die Frage, woher der nächste große Wachstumsimpuls für die Branche kommen sollte. Die Antwort kam prompt und mit einem Paukenschlag: Der spektakuläre Börsengang von SpaceX hat eine nie dagewesene Dimension erreicht und das Tor für eine neue Ära von Mega-IPOs weit aufgestoßen. Was als Raumfahrt-Firma begann, hat das Potenzial, ein hochskalierbares daten- und KI-getriebenes Infrastruktur-Netzwerk zu werden. In diesem Dunstkreis verschiebt sich der Fokus der Märkte spürbar hin zu neuen, hochkapitalisierten KI-Plattformunternehmen. Für Trader bricht damit die nächste heiße Phase an, denn in den Startlöchern stehen bereits die eigentlichen Epizentren der künstlichen Intelligenz: OpenAI und Anthropic.

An den globalen Aktienmärkten ziehen derzeit vor allem die Giganten die Aufmerksamkeit auf sich. Ob es die Bewertungssprünge bei SpaceX (WKN, A42D4F ; ISIN, US84615Q1031) im Raumfahrtsektor sind oder die massiven […] The post Der Blick abseits des …

Der milliardenschwere Einstieg von Gina Rineharts Hancock Prospecting bei SpaceX (ISIN: US84615Q1031) sorgte weltweit für Schlagzeilen. Wenige Tage später folgte jedoch eine zweite Transaktion, die deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielt: Hancock …

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+3,42 % +14,96 % -7,09 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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