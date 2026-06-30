JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Obwohl für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum aus eigener Kraft prognostiziert werde, dürfte das operative Ergebnis des Baustoffherstellers (Ebitda) weitgehend unverändert bleiben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Dabei verwies sie auf das schwierige Verhältnis von Preisen zu Kosten im Jahresvergleich./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 167,3EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 292

Kursziel alt: 292

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar