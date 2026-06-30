Salzgitter Aktie mit starker Tagesperformance - 30.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von +5,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,41€, mit einem Plus von +5,65 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Salzgitter einen Gewinn von +22,73 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -15,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,80 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Salzgitter +6,62 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,48 % 1 Monat -29,80 % 3 Monate +22,73 % 1 Jahr +108,04 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 30.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,75 Mrd.EUR € wert.

DAX im Aufwind, TecDAX schwächelt, an der Wall Street überwiegen Pluszeichen: Die heutigen Bewegungen der Leitindizes zeigen ein gemischtes, aber überwiegend freundliches Bild.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,18 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +2,45 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,39 %. ArcelorMittal legt um +1,42 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.