🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oberstes US-Gericht lockert Regeln für Wahlkampffinanzierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Oberster Gerichtshof hebt Parteiausgabenobergrenze auf
    • Parteien dürfen Wahlkampf jetzt ohne Ausgabenlimit
    • Warnung vor mehr Einfluss wohlhabender Großspender
    Oberstes US-Gericht lockert Regeln für Wahlkampffinanzierung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Regeln für die Finanzierung von Wahlkämpfen in den Vereinigten Staaten deutlich gelockert. Mit einer 6:3-Mehrheit kippte das Gericht eine seit Jahrzehnten geltende Obergrenze dafür, wie viel Geld politische Parteien gemeinsam mit ihren eigenen Kandidaten im Wahlkampf ausgeben dürfen. Die konservative Mehrheit des Supreme Court erklärte die Beschränkung für unvereinbar mit der im ersten Verfassungszusatz garantierten Meinungsfreiheit.

    Das Urteil dürfte den Parteien schon bei den Kongresswahlen im Herbst mehr Einfluss verschaffen. Bisher durften Parteikomitees Ausgaben für ihre Wahlwerbung zwar mit den Kandidaten abstimmen - etwa Fernsehspots, Veranstaltungen oder Kampagnen in sozialen Medien -, allerdings nur bis zu gesetzlich festgelegten Höchstbeträgen. Diese Obergrenzen entfallen nun.

    Was ändert sich konkret?

    Die Entscheidung betrifft nicht die Höhe der Spenden selbst, sondern die Frage, wer das Geld ausgeben darf. Schon bisher konnten wohlhabende Spender über sogenannte Super PACs - politische Organisationen, die Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und für Wahlwerbung ausgeben dürfen - praktisch beliebig viel Geld in Wahlkämpfe stecken. Offiziell müssen Super PACs dabei unabhängig von den Kandidaten handeln und dürfen ihre Kampagnen nicht mit ihnen abstimmen.

    Parteien unterlagen dagegen bislang strengeren Regeln. Zwar dürfen nationale Parteikomitees deutlich höhere Spenden annehmen als einzelne Kandidaten, sie durften das Geld aber nur begrenzt gemeinsam mit ihren Kandidaten einsetzen. Genau diese Beschränkung hat der Supreme Court jetzt aufgehoben. Künftig können Parteien und Kandidaten ihre Wahlkämpfe ohne Obergrenze gemeinsam planen und finanzieren. Das macht die offiziellen Parteiapparate deutlich mächtiger als bisher.

    Die Richter argumentierten, Parteien und Kandidaten verfolgten naturgemäß dieselben politischen Ziele und müssten eng zusammenarbeiten können. Beschränkungen dieser Zusammenarbeit verletzten die Meinungsfreiheit.

    Warum ist das umstritten?

    Demokraten und die drei als liberal geltenden Richterinnen warnten vor größerem Einfluss wohlhabender Geldgeber. Richterin Elena Kagan warnte, das Urteil eröffne erneut Möglichkeiten für Korruption. Zwar bleibe es verboten, Geld ausdrücklich für einen bestimmten Kandidaten an eine Partei zu spenden. Großspender könnten einer Partei in der Praxis aber hohe Summen zukommen lassen, ohne eine solche Zweckbindung offen auszusprechen. Trotzdem sei allen Beteiligten klar, welchem Zweck die Spende diene.

    Die konservative Mehrheit wies das zurück. Eine bloße Erwartung oder Hoffnung eines Spenders genüge nicht. Sobald das Geld bei einer Partei angekommen sei, entscheide diese selbst über dessen Verwendung. Zudem blieben umfangreiche Offenlegungspflichten für Parteispenden bestehen.

    Demokraten sehen sich laut US-Medienberichten durch das Urteil besonders benachteiligt, weil Republikaner traditionell mehr Großspender haben, während sie selbst stärker auf viele kleinere Spenden angewiesen sind. US-Präsident Donald Trump begrüßte die Entscheidung als "großen Sieg für die Republikaner und, noch wichtiger, für den ersten Verfassungszusatz"./hae/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Oberstes US-Gericht lockert Regeln für Wahlkampffinanzierung Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Regeln für die Finanzierung von Wahlkämpfen in den Vereinigten Staaten deutlich gelockert. Mit einer 6:3-Mehrheit kippte das Gericht eine seit Jahrzehnten geltende Obergrenze dafür, wie viel Geld politische …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     