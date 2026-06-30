Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Caterpillar
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 1
Performance 1M: +25,32 %
Performance 1M: +25,32 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 2
Performance 1M: -10,29 %
Performance 1M: -10,29 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 3
Performance 1M: -3,89 %
Performance 1M: -3,89 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 4
Performance 1M: -5,66 %
Performance 1M: -5,66 %
Apple
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 5
Performance 1M: -7,70 %
Performance 1M: -7,70 %
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