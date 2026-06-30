Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
KLA Corporation
Tagesperformance: +10,13 %
Tagesperformance: +10,13 %
Platz 1
Performance 1M: +62,41 %
Performance 1M: +62,41 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +9,42 %
Tagesperformance: +9,42 %
Platz 2
Performance 1M: +27,68 %
Performance 1M: +27,68 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,56 %
Tagesperformance: +8,56 %
Platz 3
Performance 1M: +15,92 %
Performance 1M: +15,92 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,37 %
Tagesperformance: +8,37 %
Platz 4
Performance 1M: +26,61 %
Performance 1M: +26,61 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +7,56 %
Tagesperformance: +7,56 %
Platz 5
Performance 1M: +37,46 %
Performance 1M: +37,46 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +7,35 %
Tagesperformance: +7,35 %
Platz 6
Performance 1M: +15,70 %
Performance 1M: +15,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Nebius (A) gemischt. Befürworter sehen Potenzial als KI-Hyperscaler (starke Q1-Zahlen, steigende ARR, EBITDA-Marge ~40%), Skeptiker warnen vor AI-Hype und bisheriger Performance. Positive Signale durch Großinvestitionen in Chipfabriken/Datencenter. Raja Agrawal soll Nahost/Afrika-Expansion leiten. Kurs in 14 Tagen ca. 286 USD → ca. 240 USD (~−16%).
Astera Labs
Tagesperformance: +6,83 %
Tagesperformance: +6,83 %
Platz 7
Performance 1M: +49,40 %
Performance 1M: +49,40 %
Intel
Tagesperformance: +6,73 %
Tagesperformance: +6,73 %
Platz 8
Performance 1M: +25,54 %
Performance 1M: +25,54 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 9
Performance 1M: +40,20 %
Performance 1M: +40,20 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,10 %
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 10
Performance 1M: +67,91 %
Performance 1M: +67,91 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,76 %
Tagesperformance: -5,76 %
Platz 11
Performance 1M: -40,60 %
Performance 1M: -40,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Nebius (A) gemischt. Befürworter sehen Potenzial als KI-Hyperscaler (starke Q1-Zahlen, steigende ARR, EBITDA-Marge ~40%), Skeptiker warnen vor AI-Hype und bisheriger Performance. Positive Signale durch Großinvestitionen in Chipfabriken/Datencenter. Raja Agrawal soll Nahost/Afrika-Expansion leiten. Kurs in 14 Tagen ca. 286 USD → ca. 240 USD (~−16%).
Texas Instruments
Tagesperformance: +5,72 %
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 12
Performance 1M: -4,44 %
Performance 1M: -4,44 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +5,33 %
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 13
Performance 1M: +26,27 %
Performance 1M: +26,27 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 14
Performance 1M: -14,28 %
Performance 1M: -14,28 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,07 %
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 15
Performance 1M: +2,36 %
Performance 1M: +2,36 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 16
Performance 1M: -8,05 %
Performance 1M: -8,05 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 17
Performance 1M: +32,98 %
Performance 1M: +32,98 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 18
Performance 1M: +1,07 %
Performance 1M: +1,07 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 19
Performance 1M: -16,67 %
Performance 1M: -16,67 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 20
Performance 1M: -9,57 %
Performance 1M: -9,57 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 21
Performance 1M: -10,64 %
Performance 1M: -10,64 %
Tesla
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 22
Performance 1M: -3,57 %
Performance 1M: -3,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Tesla-Sentiment. Technisch deutet ein Bullish-Engulfing-Muster auf Kaufdruck; der Kurs soll zeitweise ca. 7% gestiegen sein. Fundamentale/technische Diskussionen: FSD-Problem mit HW3 und rotes Ampel-Verhalten; NHTSA-Untersuchung zu Autopilot/FSD. SpaceX-Bewertung wird kritisch gesehen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret benannt.
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 23
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 24
Performance 1M: +24,55 %
Performance 1M: +24,55 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 25
Performance 1M: +13,57 %
Performance 1M: +13,57 %
PayPal
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 26
Performance 1M: +1,43 %
Performance 1M: +1,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
PayPal-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: vorsichtige Haltung, teils Skepsis gegenüber starkem ARP. Diskutiert wird ARP als Brandbeschleuniger: Gewinn könnte von 5 auf 10 USD steigen, bei KGV 13 Kurs ca. 130 USD. Andere warnen vor überoptimistischen Erwartungen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird hier ohne konkrete Zahl angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 27
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 28
Performance 1M: -5,56 %
Performance 1M: -5,56 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 29
Performance 1M: +15,74 %
Performance 1M: +15,74 %
Netflix
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 30
Performance 1M: -11,99 %
Performance 1M: -11,99 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 31
Performance 1M: -3,94 %
Performance 1M: -3,94 %
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