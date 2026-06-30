Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +9,97 %
Tagesperformance: +9,97 %
Platz 1
Performance 1M: +27,68 %
Performance 1M: +27,68 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +9,65 %
Tagesperformance: +9,65 %
Platz 2
Performance 1M: +62,41 %
Performance 1M: +62,41 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +8,47 %
Tagesperformance: +8,47 %
Platz 3
Performance 1M: -0,48 %
Performance 1M: -0,48 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,46 %
Tagesperformance: +8,46 %
Platz 4
Performance 1M: +15,92 %
Performance 1M: +15,92 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,39 %
Tagesperformance: +8,39 %
Platz 5
Performance 1M: +26,61 %
Performance 1M: +26,61 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: +8,26 %
Tagesperformance: +8,26 %
Platz 6
Performance 1M: +10,93 %
Performance 1M: +10,93 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +7,48 %
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 7
Performance 1M: -24,69 %
Performance 1M: -24,69 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +7,16 %
Tagesperformance: +7,16 %
Platz 8
Performance 1M: +22,72 %
Performance 1M: +22,72 %
Intel
Tagesperformance: +6,65 %
Tagesperformance: +6,65 %
Platz 9
Performance 1M: +25,54 %
Performance 1M: +25,54 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: -6,58 %
Tagesperformance: -6,58 %
Platz 10
Performance 1M: +13,11 %
Performance 1M: +13,11 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,17 %
Tagesperformance: +6,17 %
Platz 11
Performance 1M: +40,20 %
Performance 1M: +40,20 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 12
Performance 1M: +14,54 %
Performance 1M: +14,54 %
The Mosaic
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 13
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,69 %
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 14
Performance 1M: +67,91 %
Performance 1M: +67,91 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 15
Performance 1M: -4,44 %
Performance 1M: -4,44 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 16
Performance 1M: +23,01 %
Performance 1M: +23,01 %
Hormel Foods
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 17
Performance 1M: +15,03 %
Performance 1M: +15,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hormel Foods
wallstreetONLINE-Forum: Positives Sentiment zu Hormel Foods. Beitrag 1 meldet Aufwärtsbewegung; Beitrag 2 spricht sektorweites Aufwärtsmomentum bei Packaged Foods; Beitrag 3 betont langfristig defensive, wertorientierte Sektoren. Insgesamt optimistisch, konkrete 14-Tage-Kursänderung wird nicht genannt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 18
Performance 1M: -14,28 %
Performance 1M: -14,28 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 19
Performance 1M: -8,05 %
Performance 1M: -8,05 %
Arista Networks
Tagesperformance: +5,09 %
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 20
Performance 1M: +5,65 %
Performance 1M: +5,65 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,07 %
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 21
Performance 1M: +2,36 %
Performance 1M: +2,36 %
AT&T
Tagesperformance: -5,05 %
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 22
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 23
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 24
Performance 1M: -20,06 %
Performance 1M: -20,06 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: +4,72 %
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 25
Performance 1M: +6,91 %
Performance 1M: +6,91 %
Stryker
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 26
Performance 1M: +11,96 %
Performance 1M: +11,96 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 27
Performance 1M: +12,29 %
Performance 1M: +12,29 %
Expedia Group
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 28
Performance 1M: +19,96 %
Performance 1M: +19,96 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 29
Performance 1M: +6,97 %
Performance 1M: +6,97 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 30
Performance 1M: +9,69 %
Performance 1M: +9,69 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 31
Performance 1M: +16,13 %
Performance 1M: +16,13 %
General Mills
Tagesperformance: -3,97 %
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 32
Performance 1M: +11,49 %
Performance 1M: +11,49 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 33
Performance 1M: +7,09 %
Performance 1M: +7,09 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 34
Performance 1M: +6,38 %
Performance 1M: +6,38 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,74 %
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 35
Performance 1M: -9,57 %
Performance 1M: -9,57 %
Fedex
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 36
Performance 1M: +20,52 %
Performance 1M: +20,52 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 37
Performance 1M: -11,65 %
Performance 1M: -11,65 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 38
Performance 1M: +2,45 %
Performance 1M: +2,45 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 39
Performance 1M: +12,06 %
Performance 1M: +12,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Campbell Soup gemischt: Positive Signale (Beitrag 4: Campbell-Bild; Beitrag 5: Auftrieb im Packaged Foods; Beitrag 6: William Blair startet Coverage mit Market Perform, Q3‑EPS 0,50, organisches Umsatzminus 4%) stehen skeptischen Aussagen (Beitrag 3: langfristig 0; Beitrag 2: Dead Cat Bounce) gegenüber. Beitrag 1 ist Campbell-spezifisch nicht hilfreich. Die 14‑Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Campbell Soup eingestellt.
Verizon Communications
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 40
Performance 1M: -10,29 %
Performance 1M: -10,29 %
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