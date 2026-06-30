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    MDT bringt den hochpräzisen magnetischen Messsensor-IC AMR4020VD auf den Markt

    — Fortschrittliches Sensordesign und innovatives Gehäusedesign ermöglichen die parallele Leiterplattenmontage für kompakte, hochpräzise industrielle Bewegungssteuerungssysteme

    SHANGHAI, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf den magnetischen Tunnelwiderstand (Tunneling Magnetoresistance, TMR) spezialisiert hat, gab heute die Markteinführung seines hochpräzisen magnetischen Skalensensor-ICs AMR4020VD für die lineare und rotatorische Wegmessung bekannt. MDT wird den neuen Sensor zusammen mit seinem aktuellen Portfolio an TMR- und AMR-Magnetsensoren auf der Electronica Shanghai 2026 (Stand N3.501) vorstellen.

    MultiDimension Technology Co., Ltd. Logo.

    Der AMR4020VD vereint das fortschrittliche AMR-Sensordesign von MDT mit einem innovativen Gehäusedesign und bietet somit eine hohe Messgenauigkeit, hervorragende Temperaturstabilität, ausgezeichnete Störfestigkeit gegenüber externen Magnetfeldern sowie eine einfachere Systemintegration für kompakte Encoder-Designs. Der Sensor reduziert die Anforderungen an Ausrichtung und Montage herkömmlicher Magnetband-Sensoren erheblich und bietet Ingenieuren somit mehr Flexibilität bei der Konstruktion von Encodern und Bewegungssteuerungssystemen der nächsten Generation.

    Eine wesentliche Neuerung des AMR4020VD ist die Unterstützung sowohl der senkrechten als auch der parallelen Leiterplattenmontage relativ zur Magnetskala bzw. zum Magnetring. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, bei denen der Sensor am Rand der Leiterplatte montiert werden muss, ermöglicht der AMR4020VD eine parallele Montage auf der Leiterplatte, wodurch die Platzausnutzung auf der Leiterplatte maximiert und gleichzeitig die Verdrahtung sowie die Systemintegration vereinfacht werden. Die innovative Konfiguration ermöglicht zudem eine gleichmäßigere Steuerung des Luftspalts während der Montage, wodurch die Konsistenz der Montage und die Fertigungsausbeute verbessert werden, während gleichzeitig eine hohe Positioniergenauigkeit gewährleistet bleibt. Durch die Beseitigung seit langem bestehender Einschränkungen beim PCB-Layout und bei der Bestückung bietet der AMR4020VD Encoder-Entwicklern mehr Freiheit bei der Entwicklung kleinerer, zuverlässigerer und kostengünstigerer industrieller Bewegungssteuerungssysteme.

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    PR Newswire (dt.)
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