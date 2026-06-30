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    Börse, Baby!

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    Das Ende der Buyback-Ära: Warum Unternehmen weniger ihre Aktien kaufen

    Jahrelang galten Aktienrückkäufe als verlässlicher Kurstreiber. Doch immer mehr Unternehmen treten auf die Bremse. Was steckt hinter dem Rückgang der Buybacks?

    Börse, Baby! - Das Ende der Buyback-Ära: Warum Unternehmen weniger ihre Aktien kaufen
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Apple hat weiterhin eines der größten Aktienrückkauf-Programme weltweit. Nach dem Rekord von 2024 und einem weiteren 100-Milliarden-US-Dollar-Programm 2025 wurden auch 2026 erneut Milliarden über Rückkäufe an Aktionäre ausgeschüttet.

    Auch Shopify hat Anfang Juni sein Rückkaufprogramm um weitere 3 Milliarden US-Dollar erhöht und die Gesamtermächtigung auf 5 Milliarden US-Dollar ausgeweitet.

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    Traditionell zahlt Big-Tech keine Dividenden, sondern steckt das Geld in Aktienrückkäufe.

    Für die Anleger hat das den Vorteil: Es müssen keine Steuern darauf gezahlt werden: Wenn man eine Aktie besitzt und das Unternehmen seine Aktien einzieht, steigt der eigene, prozentualer Anteil automatisch.

    Auch Alphabet hat sich überaus hervorgetan durch Aktienrückkäufe, wird aber angesichts der immensen Kosten für die KI-Infrastruktur zurückhaltener.

    Welche Folgen hat das für die Börsen, und: worauf sollten Anleger jetzt achten? Ist dies das Ende der Buyback-Ära?

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    Krischan Orth und Julian Schick beleuchten die Gründe für den Kurswechsel einiger Unternehmen und der Tech-Branche und diskutieren, was das für Aktienbewertungen bedeutet.

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    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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