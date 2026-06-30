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    aconnic: Fremdkapital verlängert; 2025-Bericht kommt erst 2026

    aconnic stärkt ihre finanzielle Basis: Verlängerung der Fremdkapitalfinanzierung, neue Betriebsmittellinie und verschobener Abschluss prägen die nächste Entwicklungsphase.

    aconnic: Fremdkapital verlängert; 2025-Bericht kommt erst 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • aconnic AG verlängert die bestehende Fremdkapitalfinanzierung über 23 Mio. EUR bis Juli 2027 (ursprünglich fällig am 31.07.2026).
    • Die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 wird von 30.06.2026 auf spätestens 30.09.2026 verschoben.
    • aconnic verhandelt final über eine Betriebsmittelfinanzierung von 4 Mio. EUR zur Absicherung der Lieferkettenfinanzierung für Komponenten/Rohstoffe im Zusammenhang mit einem Auftragsbestand von 42 Mio. EUR.
    • Die Verzögerung der Berichterstattung ist ausschließlich auf den Zeitpunkt und die Bestätigungen der genannten Finanzierungs­transaktionen und die damit verbundenen bilanziellen Anforderungen zurückzuführen.
    • In den letzten zwei Jahren hat aconnic aufgrund externer Herausforderungen eine organisatorische Umstrukturierung vorgenommen und rund 30 % bzw. ca. 5 Mio. EUR Jahreskosten eingespart, zugleich aber in neue Produkte und Märkte investiert.
    • Das Unternehmen arbeitet intensiv mit Wirtschaftsprüfern und Beratern an dem Abschluss; laufende im Mai 2026 angekündigte Finanzierungsprojekte werden fortgesetzt und bei Bedarf folgen weitere Mitteilungen.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei aconnic ist am 31.08.2026.

    Der Kurs von aconnic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,5500EUR das entspricht einem Plus von +12,82 % seit der Veröffentlichung.


    aconnic

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