SanDisk Corporation Aktie stark gefragt - +9,97 % - 30.06.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SanDisk Corporation Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +27,68 %.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SanDisk Corporation. Sie steigt um +9,97 % auf 1.985,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.985,00€, mit einem Plus von +9,97 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -0,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,68 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +27,68 %.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,68 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,54 % 1 Monat +27,68 % 3 Monate +27,68 % 1 Jahr +27,68 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 30.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,22 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 30.06.2026 im S&P 500.

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzen. Das …

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+8,86 % -0,54 % +48,86 % ISIN: US80004C2008 WKN: A411ZM Intraday

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