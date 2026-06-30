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    Amex Exploration gibt Namensänderung zu Amex Gold Mining Inc. bekannt

    Amex Exploration gibt Namensänderung zu Amex Gold Mining Inc. bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Montreal, Quebec – (30. Juni 2026) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) („Amex“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/amex-exploratio ...) freut sich, bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Beginn des Handels am Freitag, dem 3. Juli 2026, an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen „Amex Gold Mining Inc. / Les mines d’or Amex inc.“ (die „Namensänderung“) an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Die Namensänderung soll den Übergang des Unternehmens zur Produktion und Entwicklung seines Goldprojekts Perron besser widerspiegeln, nachdem das Unternehmen die wesentlichen Genehmigungen für ein Massenprobenahmeprogramm erhalten und eine positive Machbarkeitsstudie für die fünfjährige kommerzielle Phase-1-Produktion auf dem Projekt bekannt gegeben hat. Die Börsenkürzel des Unternehmens bleiben unverändert. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 03114D108 und die neue ISIN-Nummer CA03114D1087.

     

    Das Unternehmen erwartet im Zusammenhang mit der Namensänderung keine Unterbrechungen seiner Handelsaktivitäten.

     

    Die Namensänderung sowie alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären auf der am 16. Juni 2026 abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens genehmigt. Anschließend wurden die Satzungsänderungen eingereicht, und das Unternehmen erhielt eine Änderungsbescheinigung, mit der die Namensänderung mit Wirkung zum 25. Juni 2026 in Kraft trat. Infolge der Namensänderung hat sich der Domainname der Website des Unternehmens in amexgoldmining.com (auf Französisch: minesdoramex.com) geändert.

     

    Im Zusammenhang mit der Namensänderung findet keine Zusammenlegung des Aktienkapitals des Unternehmens statt; daher sind Aktienzertifikate und DRS-Auszüge (Direct Registration System), die Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, von der Namensänderung nicht betroffen, und die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre Aktien umzutauschen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen. Aktionäre, die Aktienzertifikate des Unternehmens halten, können bei der Transferstelle des Unternehmens ein Ersatzzertifikat beantragen; neue Zertifikate sind jedoch nicht erforderlich und werden nicht automatisch ausgestellt.

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