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    Bald im Billions-Club

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    AMD-Aktie auf Rekordhoch: Wall Street traut dem Chip-Riesen noch mehr zu

    AMD-Aktie auf Rekordhoch: Wells Fargo hebt Kursziel auf 615 Dollar an und erwartet für 2026 ein Umsatzplus von 68 Prozent im Serverchip-Geschäft. Der Grund: Die KI-Nachfrage nimmt weiter Fahrt auf.

    Bald im Billions-Club - AMD-Aktie auf Rekordhoch: Wall Street traut dem Chip-Riesen noch mehr zu
    Foto: Dall-E

    Advanced Micro Devices hat am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. Die Aktie legte an einem einzigen Handelstag um 7,9 Prozent auf 591,95 US-Dollar zu und überschritt erstmals die Marktkapitalisierungsschwelle von 900 Milliarden US-Dollar.

    Damit rückte AMD in der Rangliste der wertvollsten US-Konzerne auf Platz 13 vor und ließ dabei nach Daten von Dow Jones Die Großbank JPMorgan Chase und Einzelhandelsriese Walmart hinter sich.

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    Treiber des Kursanstiegs ist ein frisches Analystenurteil aus dem Hause Wells Fargo. Analyst Aaron Rakers hob das Kursziel für die AMD-Aktie von 505 auf 615 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Das neue Ziel impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag.

    Advanced Micro Devices

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    Kern der bullischen Einschätzung ist die anhaltend hohe Nachfrage nach AMD-Serverprozessoren, den sogenannten CPUs. Wells Fargo erwartet, dass der Umsatz von AMD in diesem Segment im Jahr 2026 um 68 Prozent auf 16 Milliarden US-Dollar wächst. Für die Folgejahre 2027 und 2028 prognostiziert die Bank weiteres Wachstum von 22 beziehungsweise 28 Prozent.

    Der entscheidende Wachstumstreiber ist laut Rakers die aufkommende Ära sogenannter agentischer KI, also autonomer KI-Systeme, die selbstständig Aufgaben erledigen und Entscheidungen treffen können. "Wir sehen weiteres Aufwärtspotenzial durch agentische KI, getragen von Cloud-Anbietern und der Modernisierung klassischer Unternehmens-IT", schrieb der Analyst in seiner Studie.

    AMD profitiert schon seit Monaten von der Investitionswelle rund um künstliche Intelligenz. Die Aktie hat allein in diesem Jahr 171 Prozent zugelegt, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach KI-optimierten Chips. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,56 % und einem Kurs von 506,1EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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