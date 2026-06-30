JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Analyst Phil Buller hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für "sehr teuer" und "wenig hilfreich". Glücklicherweise sei er mit Blick auf die Marktkapitalisierung des Elektrotechnik-Konzerns klein, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Die Sparte Industrial Automation, der Cognite zugeordnet werde, benötige zwar Maßnahmen, um ihre Position im Vergleich zu den Wettbewerbern zu festigen, doch ob das norwegische Unternehmen diesen Zweck erfülle, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 287,1EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 335,00 € , was eine Steigerung von +20,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer