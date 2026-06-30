ANALYSE-FLASH
RBC lässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Cognite-Zukauf
- RBC stuft Schneider Electric weiter als Outperform
- Kauf von Cognite über 3,1 Mrd US-Dollar nicht günstig
- Transaktion nur 1,5 Prozent des Börsenwerts als Bolt-on
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite nicht für günstig. Er sei aber dennoch strategisch sinnvoll, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Mit einem Volumen von nur rund 1,5 Prozent des Börsenwerts von Schneider falle sie zudem "eindeutig in die Kategorie der 'Bolt-on'-Akquisitionen, also der Ergänzungskäufe und habe nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 287,1 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -3,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 165,92 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von +0,87 %/+18,26 % bedeutet.
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