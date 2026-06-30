RBC lässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Cognite-Zukauf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 287,1 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -3,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 165,92 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von +0,87 %/+18,26 % bedeutet.