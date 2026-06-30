First Mining und die Slate Falls Nation einigen sich auf die wesentlichen Bedingungen der Projektvereinbarung für das Goldprojekt Springpole

30. Juni 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung (die „Term-Sheet-Vereinbarung“) mit der Slate Falls Nation („Slate Falls“ oder „SFN“) getroffen hat, in der die wichtigsten Punkte enthalten sind, auf deren Grundlage die Vertragsparteien mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eine finale Projektvereinbarung (die „Projektvereinbarung“) für das Goldprojekt Springpole im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario („Springpole“ oder das „Projekt”) aushandeln werden.

In der Term-Sheet-Vereinbarung sind die Entwicklungsparameter von SFN für das Projekt, ein kooperativer Prozess zur Erlangung der behördlichen Genehmigungs- und Umweltschutzverfahren sowie Mechanismen und Strukturen festgelegt, die es SFN ermöglichen, sich an zukünftigen Maßnahmen zur Projektoptimierung mit Fokus auf nachhaltige Umweltverträglichkeit zu beteiligen und finanzielle sowie geschäftliche Chancen im Zusammenhang mit dem zukünftigen Bergbaubetrieb zu nutzen. Die Term-Sheet-Vereinbarung wird vom Chief und Council der Slate Falls Nation unterstützt und verpflichtet die Parteien zu einer sorgfältigen und gewissenhaften Vorgangsweise beim Abschluss der Projektvereinbarung.

Die Projektvereinbarung bedarf noch der abschließenden Genehmigung seitens des Chief und Council der SFN sowie des Board of Directors von First Mining.

Über die Slate Falls Nation

Die Slate Falls Nation ist eine eng verbundene Ojibway First Nation im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Ihr Bevölkerungsstand umfasst rund 260 Mitglieder. Die Mehrheit der Mitglieder von Slate Falls lebt im Reservat am Ufer des Bamaji Lake unmittelbar stromabwärts des Projektgeländes. Das Reservat der Nation befindet sich im zentralen Einzugsgebiet des Cat River und die Menschen von Slate Falls sind dauerhaft auf dieses Land und seine Gewässer angewiesen, von denen sie ihre Nahrung und ihr Wasser beziehen und die ihre Kultur, Spiritualität und Identität prägen. Alle Lebensbereiche von Slate Falls unterliegen den Gesetzen der Anishinabe. Diese Gesetze sind in Kernprinzipien und Werten begründet und bringen auch die Verantwortung mit sich, die Umwelt zu schützen und in Harmonie mit ihr zu leben. Slate Falls ist eine Treaty-9-Nation und hat auch den „Cat Lake–Slate Falls Community-Based Land Use Plan: “Niigaan Bimaadiziwin” – A Future Life“ unterzeichnet, der den Kurs für den Schutz wichtiger Wasserwege sowie von Naturdenkmälern und Kulturerbestätten vorgibt und Planungssicherheit für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung schafft.

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