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    First Mining erhält bundesbehördliche Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole

    First Mining erhält bundesbehördliche Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    30. Juni 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass das Goldprojekt Springpole (das „Projekt“ oder das „Projekt Springpole“) die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung („EA“) auf Bundesebene erhalten hat. Federal Minister of Environment and Climate Change (Umwelt, Klimawandel und Natur), Honourable Julie Aviva Dabrusin, gab im Namen Kanadas bekannt, dass das Projekt Springpole des Unternehmens fortgeführt werden darf (die „Entscheidungserklärung“). Das Projekt Springpole ist eine der größten unerschlossenen Goldressourcen Kanadas und befindet sich etwa 110 Kilometer nordöstlich von Red Lake, Ontario.

     

    „Dies ist ein bedeutender Tag für First Mining, die lokalen indigenen Gemeinschaften und Gemeinden, die auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene vom Projekt profitieren werden, die Aktionäre von First Mining sowie den gesamten Nordwesten Ontarios“, erklärte Dan Wilton, CEO von First Mining. „Die Genehmigung des Projekts Springpole durch die Bundesregierung bestätigt, dass dieses Projekt der größte wirtschaftliche Motor im Nordwesten Ontarios seit einer Generation sein wird und den umliegenden Gemeinden bedeutende wirtschaftliche Chancen bietet. Das Projekt wird staatliche Einnahmen in Milliardenhöhe generieren, Hunderte von Arbeitsplätzen und Karrieremöglichkeiten in der Region schaffen, regionale und indigene Unternehmen mit bedeutenden Auftragsmöglichkeiten versorgen, regionale Infrastruktur und Dienstleistungen fördern und in einer für die Wirtschaft Ontarios und Kanadas entscheidenden Zeit das Bruttoinlandsprodukt um Milliarden Dollar steigern. Wir möchten den indigenen Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, den lokalen Gemeinden und anderen Stakeholdern sowie unserem internen Team und den externen Beratern für ihre bedeutenden Beiträge zum Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren danken.“

     

    Die Entscheidungserklärung folgt auf ein seit 2018 laufendes gründliches Umweltprüfungsverfahren auf Bundesebene, in das Beiträge von indigenen Gemeinschaften, der Öffentlichkeit sowie Bundesministerien und -behörden – darunter Environment and Climate Change Canada, Fisheries and Oceans Canada, Natural Resources Canada und Transport Canada – eingeflossen sind.

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