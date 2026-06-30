BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der angekündigte Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite passe zur Strategie des Elektrotechnik-Konzerns, doch der Preis werfe Fragen auf, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Wie attraktiv das norwegische Unternehmen als Übernahmeobjekt sei, hänge von den erwarteten Umsatzsynergien ab. Hierzu erhofft sich der Analyst nähere Einzelheiten in der für Mittwochmorgen angekündigten Telefonkonferenz./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 19:53 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 287,5EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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