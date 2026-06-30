BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Botschaft sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 25,30EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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