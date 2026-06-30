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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Renault auf Outperform bei 43 Euro
    • Beruhigende Botschaft bestätigt Q1 und Jahresprognose
    • Analyst nennt operative Marge und freien Cashflow
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
    Foto: Uli Deck - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Botschaft sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 25,30 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -10,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,48 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +10,67 %/+77,87 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 43 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00, was eine Steigerung von +70,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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