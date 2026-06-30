ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
- Bernstein belässt Renault auf Outperform bei 43 Euro
- Beruhigende Botschaft bestätigt Q1 und Jahresprognose
- Analyst nennt operative Marge und freien Cashflow
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Botschaft sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 25,30 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -10,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,48 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +10,67 %/+77,87 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 43 Euro
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Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
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Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.