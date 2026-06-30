Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 25,30 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -10,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,48 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +10,67 %/+77,87 % bedeutet.