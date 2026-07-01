Onco-Innovations startet Programm zur Entwicklung und Charakterisierung des Polymerherstellungsprozesses für ONC010

Vancouver, Kanada – 30. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. Juni 2026 den Beginn der von Nanosoft Polymers („Nanosoft“) durchgeführten Aktivitäten zur Polymerprozessentwicklung und analytischen Charakterisierung bekannt zu geben, die zur Unterstützung von ONC010, dem führenden nanopartikelbasierten Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-(„PNKP“)-Inhibitor des Unternehmens, durchgeführt werden.

Zu den aktuellen Maßnahmen zählen die Optimierung der Polymersynthese, die Entwicklung von Charakterisierungsmethoden, die Bestimmung des Molekulargewichts, die Bewertung der Polydispersität, die Verfeinerung von Reinigungsstrategien sowie die Bewertung der Skalierbarkeit der Herstellung. Diese Bemühungen zielen darauf ab, ein robustes und reproduzierbares Verfahren zur Polymerherstellung zu etablieren, das die künftige Entwicklung von Formulierungen sowie den Technologietransfer unterstützen kann. Die Arbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der CMC-Strategie (Chemistry, Manufacturing and Control) des Unternehmens und sollen die Entwicklung einer skalierbaren, reproduzierbaren und analytisch charakterisierten Polymerplattform für künftige Aktivitäten in den Bereichen Formulierung, Herstellung, Zulassung und klinische Entwicklung unterstützen.

„Der Beginn dieser Zusammenarbeit mit Nanosoft stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Grundlagen für die Herstellung und Formulierung von ONC010 dar. Das spezialisierte Fachwissen des Unternehmens in den Bereichen Polymerwissenschaft und Wirkstoffverabreichung mittels Nanopartikeln ergänzt die Arbeit unseres gesamten Entwicklungsteams und hilft uns dabei, einen besser skalierbaren und reproduzierbaren Weg hin zur künftigen GMP-konformen Herstellung und klinischen Entwicklung zu ebnen,“ so Thomas O‘Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Nanosoft wurde vor Kurzem damit beauftragt, das bestehende Fertigungs- und Entwicklungsökosystem des Unternehmens durch spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Polymersynthese, Wirkstoffverabreichung mittels Nanopartikeln, Formulierungsentwicklung, analytische Charakterisierung, Reinigungsstrategien und Skalierung der Herstellung zu ergänzen. Seit Beginn der Zusammenarbeit beschleunigt Nanosoft die Prozessentwicklung, um die technische Grundlage der ONC010-Formulierungsplattform zu stärken und gleichzeitig die zukünftige GMP-Fertigungsbereitschaft zu gewährleisten.