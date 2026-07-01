ZTE präsentiert Full-Stack-KI-Fähigkeiten auf der MWC Shanghai 2026, um eine neue Ära von Token-Operationen zu ermöglichen

ZTE präsentierte Lösungen, die die Tokeneffizienz verbessern und die Kosten pro Token durch die tiefe Synergie verschiedener Elemente, einschließlich SuperPod, äußerst kosteneffiziente Inferenz und AIDC mit höchster Energieeffizienz, minimieren

ZTE hat NewStart AIOS auf den Markt gebracht und als „technologische Grundlage im AI-Zeitalter" positioniert

ZTE konzentriert sich auf KI-native Fähigkeiten und hat die tiefe Integration von KI mit bestehenden Netzwerken durch Architektur-Upgrades und Schlüsselszenario-Innovationen vorangetrieben, um ein Kommunikationsnetzwerk der nächsten Generation aufzubauen.

SHANGHAI, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen, präsentierte auf der MWC Shanghai 2026 die TCO-optimale KI-Fabrik, ein AIOS-betriebenes Ökosystem, das Szenario-basierte Anwendungen und innovative Endgeräte umfasst, sowie hochmoderne Durchbrüche in KI-getriebenen Netzwerken. Durch die extreme Synergie zwischen Computing, Netzwerk, Speicher, Energie und Software sowie System-Architektur-Innovationen hat ZTE neue Impulse für Token-Operationen vollständig freigeschaltet.

Da KI-Agenten weit verbreitet sind, verlagert sich der Wettbewerbsschwerpunkt der Branche von der Rechenleistungsskala zur Tokeneffizienz. Auf der Grundlage seiner durchgängigen Full-Stack-KI-Fähigkeiten baut ZTE eine lückenlose Wertschöpfungskette auf, die die Token-Erstellung, Dienstleistungen und den Umlauf umfasst – damit Netzbetreiber, Unternehmen und Industriepartner den Wert der KI in großem Maßstab ausschöpfen können.

Aufbau einer TCO-optimalen KI-Fabrik für eine effizientere und kostengünstigere Token-Produktion

Token-Effizienz ist die Kernkompetitivität in dieser Ära der Inferenz. TCO-optimale KI-Fabriken sind der Schlüssel zur Steigerung der Tokeneffizienz und zur Erreichung der „Token-Freiheit".

Auf der MWC 2026 in Shanghai präsentierte ZTE Lösungen, die durch die umfassende Synergie verschiedener Elemente – darunter SuperPod, äußerst kosteneffiziente Inferenz und AIDC mit höchster Energieeffizienz – die Token-Effizienz steigerten und die Kosten pro Token minimierten.

Aufbauend auf 41 Jahren gesammelter Expertise in der Forschung und Entwicklung und der Entwicklung von ultragroßen, komplexen Systemen hat ZTE seine SuperPod-Lösung auf den Markt gebracht. Durch die Nutzung eines offenen Multi-Chip-Kooperationsdesigns und der innovativen Orthogonal Electrical eXchange (OEX)-Architektur ermöglicht das System eine Plug-and-Play-Bereitstellung und eine schnelle Provisionierung. Ein einzelner Rack unterstützt 128 GPUs mit einer hohen Skalierbarkeit von bis zu 16.000 GPUs, wodurch die Grundlage für hocheffizientes Rechnen in Modelltraining und Inferenz gelegt wird.