Almonty, Rheinmetall und Hensoldt: Gute Kaufchancen bei den drei Anlegerlieblingen
Die Börse liebt große Geschichten. Noch besser sind Geschichten, bei denen mehrere Trends gleichzeitig zusammenlaufen. Genau das passiert derzeit bei kritischen Rohstoffen, Rüstung und Hightech. Der Westen will unabhängiger von China werden, Europa …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Börse liebt große Geschichten. Noch besser sind Geschichten, bei denen mehrere Trends gleichzeitig zusammenlaufen. Genau das passiert derzeit bei kritischen Rohstoffen, Rüstung und Hightech. Der Westen will unabhängiger von China werden, Europa rüstet auf und moderne Verteidigungssysteme brauchen immer mehr Spezialmaterialien. Drei Aktien stehen dabei für unterschiedliche Teile derselben Entwicklung: Almonty Industries, Rheinmetall und Hensoldt. Alle drei Titel sind bei Anlegern sehr beliebt, mussten zuletzt aber Kursrücksetzer verdauen. Eine gute Chance für Neueinsteiger!
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte