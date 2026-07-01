Almonty, Rheinmetall und Hensoldt: Gute Kaufchancen bei den drei Anlegerlieblingen Die Börse liebt große Geschichten. Noch besser sind Geschichten, bei denen mehrere Trends gleichzeitig zusammenlaufen. Genau das passiert derzeit bei kritischen Rohstoffen, Rüstung und Hightech. Der Westen will unabhängiger von China werden, Europa …



