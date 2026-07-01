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    Volkswagen in der Krise, Rheinmetall stürzt ab, könnte Volatus Aerospace der lachende Dritte sein?

    Die Drohne hat das Gesicht der modernen Kriegsführung für immer verändert und zwingt Nationen rund um den Globus zu rigorosen Anpassungen. Getrieben von den teilweise harten Lektionen aus dem Ukraine-Krieg, plant Südkorea nun auch eine radikale …

    Volkswagen in der Krise, Rheinmetall stürzt ab, könnte Volatus Aerospace der lachende Dritte sein?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Drohne hat das Gesicht der modernen Kriegsführung für immer verändert und zwingt Nationen rund um den Globus zu rigorosen Anpassungen. Getrieben von den teilweise harten Lektionen aus dem Ukraine-Krieg, plant Südkorea nun auch eine radikale Militärreform. Künftig soll dort jeder der 500.000 aktiven Soldaten zum Drohnen-Piloten ausgebildet werden, um der stetig wachsenden Bedrohung aus dem Norden (Nordkorea) zu begegnen. Aber auch in Europa dreht sich die militärische Spirale rasant weiter. Während die ukrainische Marine mit wendigen Kampfbooten auf dem Schwarzen Meer Jagd auf russische Drohnen macht, um die lebenswichtigen Häfen Odessas zu schützen, wächst in Moskau die Nervosität. Aus Angst vor ukrainischen Gegenschlägen zieht der Kreml einen immer engeren Abwehrring um sich und installiert neue S-400-Luftabwehrsysteme, offenbar sogar auf dem Gelände der Stiftung von Wladimir Putins Tochter. Lesen Sie in unserem aktuellen Bericht, wie der Aufstieg der unbemannten Waffensysteme ein weltweites Wettrüsten entfesselt und wie es mit den Aktien von Volkswagen, Rheinmetall und Volatus weitergehen könnte.

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