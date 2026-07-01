Volkswagen in der Krise, Rheinmetall stürzt ab, könnte Volatus Aerospace der lachende Dritte sein?

Die Drohne hat das Gesicht der modernen Kriegsführung für immer verändert und zwingt Nationen rund um den Globus zu rigorosen Anpassungen. Getrieben von den teilweise harten Lektionen aus dem Ukraine-Krieg, plant Südkorea nun auch eine radikale …



